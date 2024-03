Ryanair Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine populäre Kennzahl zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Ryanair liegt bei 51,65, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,05, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Ryanair.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ryanair bei 11,05, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,93 liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine gute Bewertung.

Im Vergleich zur Branche "Fluggesellschaften" konnte Ryanair in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,09 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt lediglich um 16,8 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,28 Prozent im Branchenvergleich für Ryanair. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor konnte Ryanair mit einer Rendite von 25,77 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Somit erhält das Unternehmen eine gute Bewertung in dieser Kategorie.

Bezüglich des Anleger-Sentiments zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen und Interaktionen über Ryanair in sozialen Medien stattfanden. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine schlechte Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, wodurch Ryanair insgesamt eine schlechte Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments erhält.