Ryanair Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Ryanair hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,59 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "FluggeSchlechtschaften"-Branche im Durchschnitt um 19,76 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +11,83 Prozent im Branchenvergleich für Ryanair bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Ryanair mit einer Rendite von 4,57 Prozent im letzten Jahr um 27,01 Prozent über dem Durchschnitt liegen. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Aktuell können Anleger, die in die Aktie von Ryanair investieren, bei einer Dividendenrendite von 0,95 % einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt von FluggeSchlechtschaften erzielen. Der Unterschied beträgt 1,06 Prozentpunkte, was zu einer niedrigen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Ryanair festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung im Hinblick auf das Stimmungsbild, während die leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ryanair einen Wert von 9 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" im Durchschnitt ein KGV von 11 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Ryanair damit unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt sich also eine starke Performance des Aktienkurses von Ryanair in den letzten 12 Monaten, jedoch gibt es bei der Dividende und im Bereich Sentiment und Buzz noch Verbesserungspotenzial. Fundamental betrachtet wird die Aktie jedoch positiv eingeschätzt.