Ryanair Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Ryanair. Positive Themen dominierten sieben Tage lang die Diskussion, während an drei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab drei "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Ryanair im Vergleich zur Branche FluggeSchlechtschaften eine Dividendenrendite von 0,95 % aus. Dies liegt 1,06 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,02 % und führt deshalb zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ryanair-Aktie beträgt aktuell 19, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und deshalb ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Ryanair damit ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Ryanair in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,59 Prozent. Dies ist eine Outperformance von +11,83 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "FluggeSchlechtschaften"-Branche, die im Durchschnitt um 19,76 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 13,41 Prozent hatte, lag Ryanair um 18,18 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.