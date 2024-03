Ryanair Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Die technische Analyse der Ryanair-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 17,38 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 21 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +20,83 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 19,78 EUR, was einer Differenz von +6,17 Prozent entspricht und somit auch ein "Gut"-Signal darstellt.

In Bezug auf die Dividende weist die Ryanair-Aktie eine Dividendenrendite von 0,95 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,01 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Ryanair eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ryanair daher als "Gut"-Wert betrachtet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem und mehrheitlich negative Meinungen zur Aktie von Ryanair veröffentlicht. Obwohl sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ryanair befasst hat, ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".