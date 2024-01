Ryan Specialty Holdings Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Ryan Specialty derzeit bei 44,32 USD liegt, während der Aktienkurs bei 42,28 USD liegt. Dies stellt eine Distanz von -4,6 Prozent zum GD200 dar und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 43,95 USD, was einer Distanz von -3,8 Prozent zur Aktie entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Ryan Specialty eingestellt waren. Es gab sechs positive und zwei negative Tage, sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ryan Specialty daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Ryan Specialty 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 49 USD. Dies würde einer potenziellen Steigerung um 15,89 Prozent entsprechen und wird daher als "Gut"-Empfehlung bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Ryan Specialty liegt bei 65,16 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 63,63, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.