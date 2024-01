Ryan Specialty Holdings Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers zu beurteilen, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI von Ryan Specialty zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, mit einem kurzfristigen RSI von 13,33 Punkten und einem neutralen RSI von 63,47 auf 25-Tage-Basis.

Die Analysten bewerten die Ryan Specialty insgesamt positiv, mit 3 Kaufempfehlungen, 1 neutralen und keiner negativen Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 49 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 14,38 Prozent entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Ryan Specialty von 42,84 USD gegenüber dem GD200 (44,2 USD) als neutral bewertet, während der GD50 bei 44,33 USD liegt, was ebenfalls ein neutrales Signal ergibt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Gesamteinstufung auf dieser Ebene als "Gut" bewertet wird. Die Anleger-Stimmung insgesamt erhält somit eine "Gut"-Einstufung.