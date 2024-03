Rxsight Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel zu Kursgewinnen führen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Rxsight heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 84,77 Punkten, was darauf hinweist, dass Rxsight überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich dazu. Im Gegensatz zum RSI7 ist Rxsight hier weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Rxsight-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Der aktuelle Kurs der Rxsight von 47,19 USD liegt mit +37,74 Prozent Entfernung vom GD200 (34,26 USD) und wird aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, beträgt 49,55 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,76 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Rxsight-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut" und 0-mal die Einschätzung "Neutral" für Rxsight vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rxsight vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -19,47 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 38 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Wir haben die Aktie von Rxsight auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Rxsight zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Rxsight bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.