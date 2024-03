Rxsight Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Der aktuelle RSI-Wert für die Rxsight-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 59,5 ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rxsight.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Rxsight-Aktie insgesamt 3 Analystenbewertungen, von denen alle 3 als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 38 USD, was einem Abwärtspotential von -22,43 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. In Summe erhält Rxsight somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Stimmungsbild bezüglich Rxsight hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Rxsight für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Rxsight derzeit ein "Gut" ist, da der GD200 des Wertes bei 34,95 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 48,99 USD liegt, was einer Abweichung von +40,17 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 50,26 USD, was einer Abweichung von -2,53 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".