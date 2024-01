Rxsight Aktie: Jetzt aber!

In den letzten zwei Wochen wurde Rxsight von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten 12 Monaten für die Rxsight-Aktie wurden alle 4 als "Gut" eingestuft. Keine der Bewertungen war "Neutral" oder "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Innerhalb eines Monats gab es eine "Gut"-Einschätzung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Einschätzungen. Daher wird die Aktie aktuell als "Gut" bewertet. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 32,67 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -8,21 Prozent vom letzten Schlusskurs (35,59 USD) fallen könnte. Die sich daraus ergebende Empfehlung ist "Schlecht". Insgesamt erhalten die Analysten daher ein "Neutral"-Rating für Rxsight.

Die Rxsight-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 35,59 USD +15,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung als "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +32,8 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Rxsight liegt bei 78,89, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher als "Schlecht" eingestuft.