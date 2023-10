Rwe: Potenzial für eine positive Kursentwicklung um 59,00% auf das Kursziel von 54,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktie von Rwe hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,66% erzielt und am gestrigen Tag einen Anstieg um +2,75%. Der Markt scheint derzeit optimistisch in Bezug auf die Rwe-Aktie zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Rwe liegt bei 54,06 EUR. Wenn die Analysten Recht behalten sollten, hätte dies ein Potenzial für eine positive Entwicklung des Kurses um +59,00%. Die Mehrheit der Bankanalysten teilt diese Einschätzung jedoch nicht vollständig nach dem jüngsten positiven Trend.

Dennoch sehen neun Analysten die Aktie als starken Kauf an. Weitere sechzehn sind ebenfalls optimistisch eingestellt und empfehlen den Kauf der Aktie. Drei Experten haben sich neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”. Insgesamt beträgt der Anteil der Optimisten unter den Analysten somit +89,29%.

Das bewährte Guru-Rating...