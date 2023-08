Rwe: Potenzial für eine Kurssteigerung von +36,62% - aktuelles Kursziel bei 52,53 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Rwe am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,71% verbuchen. Die letzten fünf Handelstage waren hingegen durch einen Rückgang von -1,74% gekennzeichnet. Der Markt schätzt die Lage derzeit eher pessimistisch ein.

Die Bankanalysten sehen das Ganze jedoch anders und glauben an ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 52,53 EUR – was einem Potenzial für Investoren von +36,62% entsprechen würde. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung aufgrund der jüngsten Kursentwicklung mit einem schwachen Trend.

Aktuell empfehlen neun Analysten den Kauf der Aktie und weitere achtzehn halten sie für kaufenswert. Lediglich zwei Experten stuften sie als “halten” ein.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,24 Punkten.

Insgesamt bewerten knapp über 93 Prozent aller Analysten die Rwe-Aktie...