Rwe: Kursziel von 52,02 EUR - Analysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Gestern verzeichnete die Rwe-Aktie an der Börse einen Rückgang von -0,74%. In der vergangenen Handelswoche sank sie um insgesamt -4,99%, was ein Zeichen für eine pessimistische Marktstimmung sein könnte. Die Bankanalysten sehen das jedoch anders und halten ein mittelfristiges Kursziel von 52,02 EUR für realistisch. Das entspricht einem Potenzial von +33,35% im Vergleich zum aktuellen Stand.

Aktuell gibt es neun Analysten mit einer Kaufempfehlung und weitere fünfzehn mit einer optimistischen Einschätzung (“Kauf”). Vier Experten bewerten die Aktie als “halten”. Damit bleibt der Anteil der Optimisten bei +85,71%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt unverändert bei 4,18.