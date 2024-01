Rwe-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Aktienkurs von RWE hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,65 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" durchschnittlich um 1,34 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass RWE in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -0,69 Prozent aufweist. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 1,34 Prozent, und RWE lag 0,69 Prozent darunter. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche und im Sektor wird RWE in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und wird auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. Der RSI von RWE liegt bei 54,05, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 40 für RWE, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird RWE daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von RWE beträgt derzeit 2,55 Prozent und liegt somit unter dem Branchendurchschnitt von 5,54 Prozent in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche. Dies bedeutet eine Differenz von -2,98 Prozent zur Durchschnittsrendite in der Branche und führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik von RWE als "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat die Aktie von RWE ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,95, was 97 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" (211,45). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung der Aktie von RWE als "Gut" aus fundamentaler Sicht.