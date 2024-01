Rwe im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Aktie der RWE als neutral. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die RWE-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,23 und ein Wert für den RSI25 von 50,63. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators auf "Schlecht" festlegt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,65 Prozent erzielt, was 0,98 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,62 Prozent im Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt ebenfalls 1,62 Prozent, wobei die RWE-Aktie aktuell 0,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der RWE bei 38,77 EUR verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 39,55 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von +2,01 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 39,23 EUR liegt, ergibt sich eine Differenz von +0,82 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber RWE waren. Es gab insgesamt sieben positive und sechs negative Tage, und die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält RWE daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält RWE von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.