Rwe Aktie: Ein sicheres Investment?

RWE wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 6,95, was einem Abstand von 97 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 209,55 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der RWE derzeit bei 38,77 EUR verzeichnet. Somit erhält die Aktie eine Einstufung von "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 39,55 EUR lag, was einem Abstand von +2,01 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 39,23 EUR, was einer Differenz von +0,82 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist RWE derzeit eine Dividendenrendite von 2,55 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,52 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber RWE eingestellt waren. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält RWE daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält RWE von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.