Rwe Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Rwe hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" eine Überrendite von 0,44 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 0,21 Prozent, was bedeutet, dass Rwe aktuell 0,44 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert für Rwe bei 62,18 und wird somit als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 27,79 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamteinschätzung auf "Gut" für Rwe.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Rwe mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,95 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" um 97 Prozent niedriger bewertet wird. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist Rwe eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Rwe in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".