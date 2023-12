Rwe Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Rwe hat derzeit ein KGV von 6,95, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 97 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Multi-Dienstprogramme" von 208. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Rwe diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind ebenfalls vor allem positive Themen erkennbar. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund gleich vieler "Gut"- und "Schlecht"-Signale.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Rwe eine Rendite von 0,65 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat Rwe mit einer Rendite von 1,37 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Rwe liegt derzeit bei 2,55 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,63 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

