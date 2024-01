Rwe Aktie: Das ist ein Knall!

Der Energiekonzern Rwe schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Multi-Dienstprogramme. Der Unterschied beträgt 2,93 Prozentpunkte, mit einer Dividendenrendite von 2,55 % im Vergleich zu 5,48 % in der Branche. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Rwe mit einer Rendite von 0,65 Prozent mehr als 1 Prozent darunter. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,48 Prozent, wobei Rwe mit 0,84 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr gibt es ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich verstärkt auch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rwe ausgetauscht. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Es gab neun "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Rwe festgestellt. Diese Veränderung kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten in diesem Punkt wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Rwe für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Rwe kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Rwe jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rwe-Analyse.

Rwe: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...