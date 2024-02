Rwe Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von RWE. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält RWE daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) wird die RWE-Aktie als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,46 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 211,9 bei 97 Prozent. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an sechs Tagen, während an sieben Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf RWE gesprochen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 9 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 73,87, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 85,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für RWE.