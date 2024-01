Rwe Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Rwe-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Der aktuelle Wert beträgt 38,72 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 40,74 EUR liegt, was einem Unterschied von +5,22 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 38,83 EUR, was einer ähnlichen Höhe (+4,92 Prozent) des letzten Schlusskurses entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Rwe-Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividende weist Rwe derzeit eine Dividendenrendite von 2,55 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,54 liegt, was einer Differenz von -2,98 Prozent zur Rwe-Aktie entspricht. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Eine Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf die Rwe-Aktie in den letzten vier Wochen verzeichnet wurde. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rwe liegt bei 54,05, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Rwe-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Dividendenrendite, Sentiment und RSI. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.