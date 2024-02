Rwe Aktie: Was steht jetzt noch aus?

In den letzten vier Wochen konnten bei Rwe keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einem insgesamt guten Rating auf dieser Stufe führt.

Die Dividendenrendite von Rwe liegt derzeit bei 3,08 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,58 Prozent. Daher erhält die Rwe-Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rwe liegt bei 73,87, und der RSI25 beläuft sich auf 85,54, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Rwe bei -17,01 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche liegt die Rendite von Rwe mit -1,02 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt ebenfalls zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.