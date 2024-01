Rwe Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Rwe deutlich verbessert. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der sozialen Medien, die eine verstärkte positive Tendenz in Bezug auf das Unternehmen festgestellt hat. Auch die Diskussion über das Unternehmen war in letzter Zeit intensiver, was als positives Signal gewertet wird. Insgesamt erhält Rwe in Bezug auf diese Kriterien eine positive Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Rwe neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 85,64, was als schlecht eingestuft wird. Der Wert für den RSI25 liegt bei 70,3, was ebenfalls als schlecht bewertet wird. Insgesamt erhält Rwe daher eine negative Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Rwe derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt um -5,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 38,7 EUR. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 39,42 EUR um -6,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen haben positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen gestanden, was zu einer positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Allerdings zeigen sich auch einige schlechte Handelssignale aus den sozialen Medien. Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Gesamtergebnis zeigt sich also eine gemischte Bewertung für Rwe, die auf den verschiedenen Analyseebenen "gut" und "schlecht" ausfällt.