Rwe Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Energieversorger RWE wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,95, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 211,34 liegt. Diese Einschätzung wird durch das Anleger-Sentiment unterstützt, das trotz einiger negativer Themen insgesamt neutral bewertet wird. Die Dividendenrendite von RWE liegt derzeit bei 2,55 Prozent, was ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt von 5,47 Prozent liegt und daher als "schlecht" eingestuft wird. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Stimmung, aber eine gesteigerte Aufmerksamkeit für das Unternehmen wird als positiv bewertet. Insgesamt erhält RWE also gemischte Bewertungen in Bezug auf die verschiedenen Kriterien.