Rwe Aktie: Was ist hier nur passiert?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Bei Rwe wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, weshalb das Signal als "Schlecht" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist auch eine negative Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten den 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Rwe-Aktie beträgt derzeit 38,64 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 40,86 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 37,89 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt um +7,84 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Rwe auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Rwe-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 52,24, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 31,52 aufweist, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength Indikator ist daher "Neutral".

Die Stimmung rund um die Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen hinsichtlich Rwe betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurde jedoch vermehrt negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung standen (5 "Schlecht", 1 "Gut"), was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Rwe hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

