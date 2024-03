Rwe Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Aktie von Rwe weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,08 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,94 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führte. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigte 7 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führte.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Rwe als unterbewertet, da das KGV mit 16,01 insgesamt 92 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Rwe-Aktie mit -15,6 Prozent mehr als 17 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Multi-Dienstprogramme"-Branche liegt Rwe mit 16,64 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.