Rwe Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Rwe ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die analysiert wurden, um weitere Informationen für die Bewertung der Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der letzten Tage standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Darüber hinaus wurden diese Analyseform um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert. Dabei ergaben sich 9 negative und 0 positive Signale. Unter Berücksichtigung dieser Daten ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren wird die Rwe-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,95 insgesamt 97 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Multi-Dienstprogramme" von 211,05 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Rwe-Aktie als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rwe-Aktie ergibt sich ein Wert von 85,64 für den RSI7, was zu einer negativen Einschätzung führt, sowie ein Wert von 70,3 für den RSI25, der ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Rwe derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Multi-Dienstprogramme. Der Unterschied beträgt 2,91 Prozentpunkte (2,55 % gegenüber 5,46 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.