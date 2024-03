Rwe Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Analysten sind der Meinung, dass die Rwe-Aktie derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel wird auf etwa +56,97% über dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 08.03.2024 verzeichnete die Rwe-Aktie eine Kursveränderung von -1,21%. Das aktuelle Kursziel für Rwe liegt bei 49,98 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,19.

Marktstimmung und Analystenbewertungen

Trotz des leichten Rückgangs am Finanzmarkt in den letzten Tagen konnte die Rwe-Aktie eine positive Entwicklung von +4,05% in der vergangenen Handelswoche verzeichnen. Die derzeitige Marktstimmung scheint daher relativ optimistisch zu sein. Die Analysten in den Bankhäusern teilen diese Einschätzung größtenteils.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten über das mittelfristige Kursziel der Rwe-Aktie liegt bei 49,98 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +56,97% eröffnen. Obwohl einige Analysten diesen positiven Trend teilen, sind nicht alle davon überzeugt.

Analystenmeinungen im Überblick

Aktuell empfehlen 9 Analysten, die Rwe-Aktie als “starken Kauf”. 15 Analysten sehen die Aktie optimistisch und bewerten sie als “Kauf”. Zwei Experten haben eine neutrale Position eingenommen und vergeben die Bewertung “halten”, während ein Analyst die Aktie immer noch als “Verkauf” einstuft.

Demnach sind +88,89% der Analysten zumindest noch optimistisch in Bezug auf die Rwe-Aktie.

Das positive Stimmungsbild wird durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” untermauert, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag. Dies deutet darauf hin, dass die Rwe-Aktie weiterhin positives Potenzial zeigt.

Daher besteht laut Analysten eine klare Kaufgelegenheit mit einem erheblichen Kurspotenzial für Investoren, die die Rwe-Aktie im Blick haben.

