Rwe Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Aktie des Energieversorgungsunternehmens Rwe wurde auf Basis einer technischen Analyse bewertet. Hierbei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rwe-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, welcher aktuell bei 38,59 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 41,43 EUR liegt deutlich darüber, was einer Abweichung von +7,36 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (37,22 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+11,31 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich eine negative Tendenz in den vergangenen zwei Wochen. Die überwiegend privaten Nutzer äußerten sich eher negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingeordnet.

Die Dividendenrendite von Rwe liegt bei 2,55 Prozent, was 3,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Rwe.