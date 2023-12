Rwe Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktien von Rwe haben in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,18 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -6,87 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche entspricht. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -1,31 Prozent, was bedeutet, dass Rwe um 6,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Rwe ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rwe-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 22, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 15,71, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch sie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Rwe.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. In diesem Zusammenhang zeigt Rwe interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität stark zunimmt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unterm Strich ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Mit einer Dividendenrendite von 2,55 Prozent liegt Rwe 3,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.