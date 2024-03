Rwe Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Analyse von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Rwe zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten zwar aktiv war, aber keine signifikanten Stimmungsänderungen zu verzeichnen waren. Daher wird die Bewertung des Unternehmens insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen der Kommunikation der letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Rwe-Aktie derzeit als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25 ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung, da der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Bewertung als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Rwe in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -20,95 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche aufweist. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite von Rwe um -20,62 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.