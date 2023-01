Rwe-Aktie: Der Titel ist ein Outperformer!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat sich dieser Tage mit der Analyse zu RWE beschäftigt. Analystin Deepa Venkateswaran kommt klar zu der Einstufung: “Outperform”. Immerhin sei RWE auf weltweit Platz 6 in puncto Energie aus erneuerbaren Quellen. In Europa sogar auf Rang 5. Zudem sei die Bilanz des Konzerns stark gewesen, schrieb Venkateswaran in einer am Freitag letzter Woche vorliegenden Studie. Den fairen Wert sieht die Expertin von Bernstein nun nicht mehr bei nur 50, sondern bei 53 Euro. Aktuell handelt die Aktie bei etwa 41 Euro.

Hier baut sich Druck auf!

Aus technischer Sicht befindet sich die Rwe-Aktie übergeordnet noch in einem Aufwärtstrend. Allerdings baut sich im Bereich von etwa 44 Euro stark Druck auf. Bereits im Mai, August und September letzten Jahres schaffen es die Bullen einfach nicht, diese Zone zu erobern. Kann es jetzt gelingen, so dürfte sich der Druck auflösen und ein starker Anstieg erfolgen. Untermauert wird dies durch die erwarteten steigenden Umsätze für die nächsten Jahre. Auch die Mehrheit der Finanzanalysten empfiehlt die Rwe-Aktie zum Kauf.

Rwe-Aktie – Die Trends sind bullisch!

Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 21 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 70.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Rwe-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

