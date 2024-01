Rwe Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Rwe wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt. Darüber hinaus wurden genau berechenbare Signale herausgefiltert, und es wurden insgesamt 9 negative Signale gefunden. Daher wird diesem Ergebnis eine "Schlecht" Empfehlung zugeordnet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 6,95 und liegt damit um 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme) von 209. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Rwe in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Rwe investieren, mit einer Dividendenrendite von 2,55 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,93 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme erzielen können. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rwe derzeit bei 38,76 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 38,56 EUR beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -0,52 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 39,34 EUR, was einer Entfernung von -1,98 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Rwe von den Anlegern als neutral bewertet wird, basierend auf der Anleger-Stimmung, den fundamentalen Kennzahlen und der technischen Analyse.