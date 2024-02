Rwe Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Rwe-Aktie hat in den letzten Wochen eine schlechte charttechnische Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 38,44 EUR. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 33,6 EUR, was einer Abweichung von -12,59 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (38,96 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -13,76 Prozent darunter. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf die charttechnische Entwicklung als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Rwe hat sich ebenfalls eingetrübt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine negative Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rwe mit 2,55 % unter dem Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt Rwe mit einem Wert von 6 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 212. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie in Bezug auf das KGV als "Gut" eingestuft.