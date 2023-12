Rwe Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

In den letzten zwei Wochen wurde RWE von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen zu diesem Thema führte zu diesem Ergebnis. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anlegerstimmung in Bezug auf RWE.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von RWE derzeit bei 2,55 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat einen Wert von 5,65, was zu einer Differenz von -3,1 Prozent zur RWE-Aktie führt. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von unserer Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von RWE derzeit bei 38,56 EUR liegt, wohingegen die Aktie selbst einen Kurs von 40,65 EUR hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,42 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 36,71 EUR, was zu einem Abstand von +10,73 Prozent führt und ebenfalls eine Einschätzung als "Gut" ergibt. Die Gesamtnote für RWE lautet somit "Gut" in diesem Bereich.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass RWE auch über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für RWE in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".