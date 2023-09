Rwe-Aktie: Mega-Trend!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Rwe-Aktie hat in jüngster Zeit einigen Gegenwind erlebt, gekennzeichnet durch fallende Durchschnittswerte über verschiedene Zeiträume. Doch der jüngste Auftritt von Ursula von der Leyen könnte das Blatt wenden. In ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union kündigte die EU-Kommissionspräsidentin ein umfangreiches Windenergiepaket für 2024 an. Dieses Signal könnte bedeuten, dass erneuerbare Energien in Europa einen weiteren Aufschwung erleben werden. Dies wirft die Frage auf: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, in die Rwe-Aktie zu investieren?

GD200 : 39.95 EUR (fallend)

: 39.95 EUR (fallend) 52-Wochenhoch : 43.50 EUR

: 43.50 EUR 52-Wochentief: 35.77 EUR

Branchenreaktion und Auswirkungen

Der WindEurope-Verband, ein einflussreicher Player im Windsektor, begrüßte die Ankündigung enthusiastisch. Kein Wunder: Die Branche kämpft gegen eine Vielzahl von...