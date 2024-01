Rwe Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Rwe: Aktie wird als unterbewertet eingestuft

Der Energieversorger Rwe wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Multi-Dienstprogramme als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 6,95, was einem Abstand von 97 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 209,55 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Rwe derzeit eine Rendite von 2,55 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,52 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Rwe bei 38,77 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst ging mit 39,55 EUR aus dem Handel, was einem Abstand von +2,01 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 39,23 EUR, ergibt sich eine Differenz von +0,82 Prozent. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur Rendite anderer Aktien des Sektors "Versorgungsunternehmen" hat Rwe im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,65 Prozent erzielt, was 0,98 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,62 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 1,62 Prozent, und Rwe liegt aktuell 0,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.