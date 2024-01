Rwe Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rwe derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 38,61 EUR, während der Aktienkurs bei 34,42 EUR um -10,85 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 39,37 EUR, was einer Abweichung von -12,57 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" erzielte die Rwe im letzten Jahr eine Rendite von 0,65 Prozent, was 0,96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Multi-Dienstprogramme" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei -0,32 Prozent, wobei die Rwe aktuell 0,96 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage bei der Rwe, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rwe derzeit als "überkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (84,34 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (78,23 Punkte) bestätigen diese Einschätzung und führen zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".