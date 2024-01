Rwe Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von RWE in den sozialen Medien, daher wird die Aktie neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält RWE daher ein gutes Rating auf dieser Stufe.

Privaten Anlegern fiel in den letzten zwei Wochen besonders positiv auf, dass überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls eine gute Einstufung. Allerdings gab es auch 8 schlechte Signale, daher wird auch eine schlechte Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass RWE aktuell überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt unserer Analyse als schlecht bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Versorgungsunternehmen-Sektor hat RWE im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,65 Prozent erzielt, was 0,96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als neutral auf dieser Ebene.