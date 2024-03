Rwe Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Rwe wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass Rwe weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 82,76, was bedeutet, dass Rwe als überkauft eingestuft wird. Das Wertpapier wird daher als "Schlecht" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität von Rwe eine erhöhte Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält Rwe für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Rwe daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Die Diskussionen rund um Rwe auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass Rwe als "Schlecht" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum konnten auch neun Handelssignale ermittelt werden, davon ergaben sich 9 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Rwe bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet ist.

Für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Rwe mit einem Wert von 5,22 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Multi-Dienstprogramme" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 212,46, womit sich ein Abstand von 98 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.