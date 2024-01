Rwe Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Rwe diskutiert, und dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Rwe, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass sowohl positive als auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Rwe eine Performance von 0,65 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um 1,11 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Rwe um -0,46 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt Rwe mit einer Rendite von 0,46 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser unterdurchschnittlichen Leistung erhält Rwe in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Rwe-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt in der Nähe des gleitenden Durchschnitts befindet, was zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren führt.

In Bezug auf die Dividende von 2,55 % ist Rwe im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multi-Dienstprogramme (5,55 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.