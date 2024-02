Rwe Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Aktienkurs von Rwe hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,01 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um -1,19 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Rwe eine Underperformance von -15,81 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,19 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Rwe 15,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Rwe derzeit überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 84,49 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 85,14 ebenfalls überkauft. Daher erhält die Aktie in diesem Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Rwe von 31,17 EUR mit -17,67 Prozent Entfernung vom GD200 (37,86 EUR) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 37,29 EUR auf, was einem Abstand von -16,41 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Rwe-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Rwe in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher bekommt Rwe in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.