Rwe Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

RWE hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von 1,72 Prozent in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine Underperformance von -1,08 Prozent bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 1,72 Prozent, wobei RWE um 1,08 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält RWE in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von RWE in den letzten Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält RWE insgesamt ein "Schlecht"-Wert.

Die aktuelle Dividendenrendite für RWE beträgt 2,55 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,15 Prozent liegt. Daher erhält RWE in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI), dass die RWE-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI-Wert von 67,95 als auch der RSI25-Wert von 40 führen zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für die RWE-Aktie.