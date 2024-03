Rwe Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Derzeit sieht es für Rwe an der Börse nicht allzu gut aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,22 Euro, was 97 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In technischer Hinsicht beträgt der gleitende Durchschnittskurs 37,04 EUR, während die Aktie selbst nur auf 31,01 EUR steht. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", ebenso wie der -16,28-prozentige Abstand zum GD200 und der -8,28-prozentige Abstand zum GD50. Die Gesamtbewertung fällt daher ebenfalls "Schlecht" aus.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Rwe waren. Allerdings haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen die negativen Themen in den Vordergrund gedrängt, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Rwe in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung, wobei die technische Analyse eher negativ ausfällt, das Anleger-Sentiment neutral ist und die Kommunikationsfrequenz positiv bewertet wird.