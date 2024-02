Rwe Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Rwe-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 33,78 EUR gehandelt, was einem Rückgang um 13,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -12,19 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rwe derzeit mit 2,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,47 Prozent in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Rwe-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 96,76 überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 83 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Schlecht" für den RSI.

Zusätzlich wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Rwe in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbarometers und somit der Aktie führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen über Rwe führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Insgesamt wird die Rwe-Aktie aufgrund der technischen Analyse, Dividendenrendite, Relative Strength Index und des Sentiments als "Schlecht" eingestuft.