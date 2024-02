Rwe Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Eine Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. Die Stimmung für Rwe hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Aus diesem Grund erhält Rwe eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Rwe in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,01 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,81 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Rwe 15,81 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Rwe bei 5,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 97 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Kriterien heraus als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, sowohl in den sozialen Medien als auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die überwiegend negativen Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden, bestätigen diese Einschätzung. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene. Zusätzlich wurden 9 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung für Rwe.