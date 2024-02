Rwe Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Rwe hat inzwischen einen Kurs von 31,8 EUR erreicht, was einer Abweichung von -15,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -16,25 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich mit der Analyse eine deutliche Eintrübung in den vergangenen Wochen für Rwe feststellen. Daher wird der Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung verliehen. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Rwe gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bekommt Rwe eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Rwe im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,01 Prozent erzielt, was 15,35 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,66 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt -1,66 Prozent, und Rwe liegt aktuell 15,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rwe liegt mit einem Wert von 5,46 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 97 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Multi-Dienstprogramme" von 211. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".