Rwe Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Rwe-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 37,43 EUR lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 30,66 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von -18,09 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 35,69 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,09 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Rwe-Aktie somit charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Rwe spiegeln uneinheitliche Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher das Unternehmen als "Neutral" einstufen. Im zurückliegenden Zeitraum wurden neun Handelssignale ermittelt, von denen 9 als "Schlecht" bewertet werden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie. Die Redaktion ist somit der Auffassung, dass die Aktie von Rwe bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Im Branchenvergleich erzielte Rwe in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,95 Prozent, was einer Underperformance von -20,15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite von Rwe mit -20,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Rwe-Aktie einen Wert von 61,61 für den RSI7 und 75,75 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators, da der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt.