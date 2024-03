Rwe Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Rwe liegt bei 28,41, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 56,5 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was Auswirkungen auf die Einschätzungen von Aktien haben kann. In Bezug auf Rwe wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung. Daher ist das Gesamtbild in Bezug auf die langfristige Stimmung als "Schlecht" einzustufen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Rwe wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Allerdings ergab die Analyse auf dieser Ebene vier Schlecht-Signale und kein einziges Gut-Signal, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rwe bei 37,12 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 31,74 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 34,21 EUR, was zu einem Abstand von -7,22 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Schlecht" bewertet.