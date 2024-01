Rwe Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die technische Analyse zeigt, dass die Rwe derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 38,7 EUR, während der Kurs der Aktie (36,72 EUR) um -5,12 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 39,42 EUR ergibt eine Abweichung von -6,85 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Rwe in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse zeigt 9 "Schlecht"-Signale und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Rwe als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,95 insgesamt 97 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Multi-Dienstprogramme".

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Rwe-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7-Wert liegt bei 85,64, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 70,3 ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.