Rvrc Holding Ab Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, wobei der RSI der Rvrc bei 50,34 liegt, was darauf hindeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Rvrc daher eine Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

Die Rvrc wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 38,61 SEK, während der Aktienkurs (58,6 SEK) um +51,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 50,91 SEK, was einer Abweichung von +15,11 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmung in Bezug auf die Rvrc-Aktie wird durch die sozialen Plattformen beeinflusst. Obwohl die Kommentare neutral waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Darüber hinaus zählt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Rvrc in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was die Einstufung als "Neutral" bestätigt. Insgesamt wird die Rvrc-Aktie daher als "Neutral"-Wert betrachtet.